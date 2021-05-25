بهدف عمر السعيد.. الجونة يهزم الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري والجونة بتقدم الأخير بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الجونة حتى تمكن عمر السعيد من إحراز الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة “37 ”، من خلال ركلة الجزاء.

وحاول لاعبي الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من خلال بعض الهجمات ولكن تمكن لاعبو الجونة من الحفاظ على شباكهم والتخلص من كافة الهجمات .

وشهدت أحداث الثاني من المباراة العديد من محاولات لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إدراك هدف التعادل ولكن لم يحالفهم الحظ

وبهذه النتيجة يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد “38” نقطة بينما تواجد الجونة في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد صبحي ،داميون لوي ،محمود رزق ،هشام صالح ، السيد سالم ، خالد الغندور ، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، عمار حمدي ،إيمانويل اوكوي ،ويليامز روماريو