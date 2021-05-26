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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرض فرط الحركة للأطفال .. أهم أعراضه وطرق علاجه .. فيديو

فرط الحركة
فرط الحركة

قالت الدكتورة سحر داوود استشارى طب الأطفال ،  إن مرض فرط الحركة يولد الطفل به وهو يتمثل فى نقص الانتباه بأكثر من شكل مثل عدم التركيز ـ والنسيان ، وتشتت الانتباه ، كما أنه يتحرك دائمًا ولا يستطيع الجلوس على الكرسي .

وأضافت الدكتورة سحر داوود خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية "أون " ، أن هذا المرض يتم اكتشافه لدى الأطفال قبل سن الـ 12  ، منوهًة إلى أن الاندفاعية من أهم علامات مرض فرط الحركة .

وأشارت استشارى طب الأطفال إلى أن هناك حالات ييتم الخطأ فيها فى تشخيص مرض فرط الحركة حتى يجب وضع الخطة السليمة للعلاج الصحيح .

ويُعد مرض فرط الحركة  نوعاً من تأخر النمو العصبي وهو يبدأ في مرحلة الطفولة عند الإنسان، وهي تسبب نموذجًا من تصرفات تجعل الطفل غير قادر على اتباع الأوامر أو السيطرة على تصرفاته، أو أنه يجد صعوبة بالغة في الانتباه للقوانين وبذلك هو في حالة إلهاء دائم بالأشياء.

 

فرط الحركة الاطفال طب الأطفال الطفل الانسان مرض فرط الحركة عدم التركيز كلمة أخيرة استشاري طب الأطفال

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