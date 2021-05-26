بعد أزمة المغرب .. زعيم جبهة البوليساريو يمثل أمام محكمة في إسبانيا

قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو سيمثل أمام المحكمة العليا في إسبانيا أول يونيو، في أعقاب أزمة دبلوماسية مع المغرب.

جاء ذلك بعدما أغضب وجود زعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا السلطات في الرباط، حيث تسبب الأمر في نزاع دبلوماسي بين البلدين، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وذكرت الوكالة نقلا عن ممثل قانوني لم تكشف عن اسمه أن غالي سيطلب التحدث عبر الفيديو من لوجرونو في إسبانيا، حيث يوجد حاليا في المستشفى، وأكدت المصادر أن زعيم البوليساريو " في حالة صحية سيئة".

وبحسب "رويترز" امتنع غالي في البداية عن التوقيع على أمر استدعاء من المحكمة العليا الإسبانية لعقد جلسة أولية في قضية جرائم حرب مقامة ضده.

ونُقل غالي إلى مستشفى بإسبانيا لتلقي العلاج الشهر الماضي مما أثار غضب المغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه ويقول إن غالي يستخدم وثائق سفر مزورة قدمتها له إحدى الدول واسما مستعارا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا يوم الأحد، إنه يجب على غالي الرد على الاتهامات عند تعافيه قبل أن يعود إلى بلاده.

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية "جرائم حرب" مرفوعة ضده، إلا أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه في وقت سابق.

وطالب المغرب السلطات في إسبانيا بفتح تحقيق في ملابسات وصول غالي إليها لتلقي العلاج الطبي، وتفسير نتائجه للرباط. كما استدعى سفيرته لدى مدريد، كريمة بنيعيش للتشاور، على خلفية الأزمة مع مدريد، مشددا على أنها "لن تعود إلى إسبانيا ما دامت الأزمة مستمرة".

ويبدو أن المغرب خفف القيود على الحدود مع جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى عبور آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني نحو إسبانيا، ما تسبب في تصعيد الأزمة، وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في وقت سابق، إن المغرب تقاعس عن حماية حدوده.