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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تجنبوا تصعيد الأزمة.. رسالة مهمة من المغرب إلى إسبانيا

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إسبانيا إلى تفادي "تصعيد الأزمة" الناجمة عن استقبال مدريد زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، والعمل على إعادة الشراكة الاستراتيجية.

وقال بوريطة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السماح لغالي بالعودة والالتفاف على القضاء الإسباني وتجاهل الضحايا سيكون بمثابة دعوة للتصعيد".

وأضاف أن "تجنّب التصعيد يمر بإجراء تحقيق شفاف حول ظروف دخوله إلى إسبانيا والأخذ في الاعتبار الشكاوى المقدّمة ضده بتهمة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري".

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وشدّد على أن "ذلك يمثل اختبارا للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأضاف أن "حسن الجوار ليس طريقا ذا اتجاه واحد"، مشيرا إلى أن المغرب "ليس عليه التزام حماية الحدود لكنه يفعل ذلك في إطار الشراكة".

ولفت بوريطة إلى أن "بلاده قامت عام 2017 بتفكيك أكثر من 4 آلاف شبكة هجرة غير شرعية ومنعت 14 ألف محاولة غير نظامية لعبور الحدود، في حين أن المساهمة المالية الأوروبية في هذا الجهد كانت بمتوسط 300 مليون يورو سنويا وهو مبلغ يمثل أقل من 20 بالمئة من المصاريف".

وذكر مسؤول بجبهة البوليساريو الانفصالية في المغرب، أن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي نقل للعلاج في إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، "يتعافى" و"تجاوز مرحلة الخطر".

وبحسب قناة "روسيا اليوم، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الأطباء يؤكدون أنه تجاوز مرحلة الخطر"، مضيفا أنه "يتعافى بشكل جيد وحالته تتطور بشكل إيجابي".

وكان إبراهيم غالي نقل إلى مستشفى في منطقة لوجورنو (شمال إسبانيا) في نيسان، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد تلاها تدفق غير مسبوق لآلاف المهاجرين المغاربة هذا الأسبوع على جيب سبتة الإسباني.

وكان المغرب وهو في نزاع منذ عقود مع جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية، قد طالب السبت بفتح تحقيق "شفاف" حول دخول غالي إلى إسبانيا "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وقد أفادت مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية لوكالة "أوروبا برس" الجمعة أن غالي لم يصل إسبانيا بجواز سفر مزور، وأكدت سفره بجوازه الذي يستوفي "المتطلبات العادية".

المغرب اسبانيا البوليساريو الهجرة مدريد

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