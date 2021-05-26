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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هموم ومشاكل أبناء شمال سيناء أمام رئيس الوزراء

نواب سيناء مع وزير
نواب سيناء مع وزير التنمية المحلية

تقدم النائب سالم أبو مراحل عضو مجلس النواب ، شمال سيناء، بمذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقعة من نواب المحافظة، وتشمل جميع مشاكل وهموم أهالى سيناء  .


كما تم عمل  لقاء مع وزير التنمية المحلية وتم خلاله مناقشة الآتى :


موقف صرف تعويضات المنازل فى المنطقة العازلة برفح وخارجها وجميع أنحاء المحافظة التي تضررت بسبب الحرب علي الإرهاب،  وكذلك صرف تعويضات المزارعين فى رفح والمحافظة.

 

أسر الشهداء:


كما تم عرض  ملف أسر الشهداء والمصابين والتعويضات الخاصة بهم وبذويهم وكل ما يتعلق بهذا الملف ،خاصة أن اجمالي عدد الشهداء بلغ 598 منذ بداية الأحداث علي أرض سيناء.


كما تم عرض ملف الخدمات العامة بالمحافظة وما يتعلق به من موضوعات تمس حياة المواطنين شمال سيناء، هذا إلى جانب مناقشة ملف الصحة وما يتعلق به ، وكذلك ملف الوقود بكل ما يشمل فى مدن شمال سيناء .

 

وقال إنه تم عرض ملف محاور التنمية بمدينة العريش وكل ما يترتب عليه من مشاكل وأضرار خاصة بالمواطنين بسبب أعمال التوسعة لتنفيذ المحاور خاصة داخل شوارع العاصمة العريش.

 

إلي جانب عرض  ملف التنسيقات الخاصة بدخول البضائع والسلع عن طريق  المعديات والأنفاق إلى مدينة العريش. 
 

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محافظة شمال سيناء تستعرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية

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