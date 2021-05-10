تنفيذي أسوان يناقش مشاكل وشكاوى المواطنين .. والمحافظ : حركة محليات جديدة

خلال إجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية والذى شهد إستعراض أبرز المشاكل والشكاوى الجماهيرية والحلول العاجلة لها ولاسيما في مناطق أبو الريش والمحمودية والكرور وشوارع وسط مدينة أسوان وأطلس وغيرها من بؤر المشاكل بالمراكز والمدن .

وعقب ذلك أعلن المحافظ عن أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ حركة محليات جديدة حيث أنه جارى التقييم الشامل لكافة القيادات من خلال النزول للشارع والإلتحام مع مشاكل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال محافظ أسوان : لن أتحمل فواتير تقاعس وإستهتار بعض المسئولين غير المدركين لمهام عملهم ، وخاصة أن الجميع يحصل على رواتبه نظير خدمة المواطن ، وبالتالي غير مسموح بالتقاعس والأخطاء التي لها تأثير مباشر على المواطن الأسوانى وهو الذى سيتواكب مع قيام المحافظة بالمرور الميدانى المفاجئ لرصد أي سلبيات والمحاسبة الفورية عليها .

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وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه جارى الإستعداد لتطبيق خطة المحافظة من أجل تخصيص بايكات ومحلات السويقات الجديدة للباعة الجائلين للحد من ظاهرة الإشغالات في الشوارع وذلك بعد الإنتهاء من الدراسة الأمنية ، موجهاً إدارة مرور أسوان بتشديد السيطرة على عربات التوك توك وتنفيذ خطة ترقيم العربات بخطوط سير محددة .

وكشف أشرف عطية عن أنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة سيتم إيفاد لجنة عليا بعد أجازة عيد الفطر المبارك برئاسة نائب الوزير وعضوية مجموعة من الإستشاريين المتخصصين لإيجاد حلول سريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى ولاسيما في ظل التهاون وعدم الإكتراث بشكاوى ومشاكل المواطنين ، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية .

واكد بأنه سيتم إصدار قرار بإيفاد مندوب من كل جهة للتواجد داخل غرفة العمليات الرئيسية تمثل جهات المرافق العامة والخدمات الأساسية من غداً وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتفعيل سرعة الإستجابة لأى شكوى خاصة بإنقطاع مياه الشرب أو الكهرباء أو طفح للصرف الصحى .

وأوضح محافظ أسوان بأن إستثناء محافظة الوادى الجديد من قرارات رئيس الوزراء الخاصة بغلق المحلات جاءت بسبب الانخفاض في أعداد الإصابة بكورونا مع عدم وجود إزدحام نظراً لقلة عدد السكان هناك ، في حين أن محافظة أسوان تشهد أعداد إصابات أعلى وتزاحم كبير وخاصة في الأسواق خلال الفترة الحالية لشراء مستلزمات العيد ولذا فإن تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا يأتي في مصلحة المواطن الأسوانى للحفاظ على صحته وحياته .

وشدد على ضرورة الإلتزام بتطبيق قرارات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق المقررة ، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم للإسراع في توقيع الغرامات الفورية في حالة عدم إرتداء الكمامات للحفاظ على الصحة العامة .

و شهد اجتماع المجلس التنفيذي قيام المحافظ بتكريم النماذج المتفوقة من الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة التربية الفنية على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى الطالب الحاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم ، فضلاً عن تكريم المدارس الفائزة في مسابقة مدارس مصر على مستوى الجمهورية .

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