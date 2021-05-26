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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس
الطقس

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد"، تقريرا مفصلا عن طقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، حار  على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى  35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 34

رجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 العظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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