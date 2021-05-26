هيئة المجتمعات العمرانية تعرض موازنتها وإسكان البرلمان تثني على عملها

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية .

وعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة؛ مشيرا إلي أن الهيئة لا تكلف الدولة أي عبء ولها فائض أرباح يضاف إلى الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات.

وأشار ممثل الهيئة إلى أن خطة الهيئة طموحة وبند المصروفات زادت بسبب تزويد خطة الهيئة من مشروعات والاستخدامات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأثنى أعضاء اللجنة علي أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تقوم به من مشروعات خاصة أن الفائض من الهيئة يتم استخدامه في مشروعات أخري وأبدت اللجنة موافقتها علي الموازنة الخاصة بالهيئة.