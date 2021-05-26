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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتمويل تطوير محور الإسكندرية القاهرة نجع حمادي

362 مليون يورو تمويل من البنك الدولي لإعادة الإعمار لتطوير السكة الحديد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.


ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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