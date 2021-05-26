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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما الاغتصاب الزوجي ؟.. مستشار المفتي يجيب ويوصي بهذا الأمر

عنف ضد المرأة
عنف ضد المرأة

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، معنى كلمة الاغتصاب الزوجي، مؤكدا أنه يعني ارتكاب معصية، وليس للزوج حق أن يأخذ حقوقه الشرعية بطريقة عنيفة.

 

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الأنبياء والصحابة لم يكن يتعاملون بعنف مع زوجاتهم، مؤكدا أن النبي الكريم لم يخبرنا على أخذ الحقوق الشرعية بالعنف من المرأة.

 

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن معاملة المرأة بصدق يكسب الرجل قلبها، لافتا إلى أن الأمور في العلاقة الزوجية تأخذ بالحب والرحمة والراحة وليس العنف، لأن العنف ضد مقصود الزواج والعلاقة الحميمة.

 

فيما قالت الدكتورة ريهام إمبابى، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن لجنة الرصد قامت برصد حلقة لعبة نيوتن التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجي وهى تعتبر عنفا موجها للمرأة.

وأضافت" إمبابى" فى تصريح خاص لصدى البلد أن هذا النوع لا يوجد قانون يقوم بتجريمه وهناك سيدات تصل بهن المعاناة بأن تذهبن لأطباء نفسيين للتخلص من آثار ذلك .

 

الدكتور مجدي عاشور الدكتورة ريهام إمبابى عنف موجه للمرأة العلاقة الحميمة

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