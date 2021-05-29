الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.

أبرز حضور مؤتمر المتحدة

حضر مؤتمر المتحدة الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، وأمير كرارة وهاني رمزي وأشرف زكي والمنتج جمال العدل،والكاتب مدحت العدل،والإعلامية لميس الحديدى، والإعلامى أحمد موسى،و الكاتب الصحفى خالد صلاح،والإعلامية ريهام السهلى، وطارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، والإعلامى عمرو الخياط، والإعلامي محمد الباز،و الاعلامى ألبرت شفيق والمخرج بيتر ميمي، والكاتب الصحفي أحمد صبري،و المحلل الرياضى أيمن يونس.



كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامى عمرو الليثى،والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

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