هاجر أحمد : حفظت الأغاني الشعبية بسبب علي ربيع

قالت الفنانة هاجر أحمد إنها عملت من قبل مع المخرج معتز التونى وأحبت التجربة جدا ووصفتها بالمميزة لذلك تحمست للتواجد معه في أحسن أب.



و أضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أن على ربيع حفظها كل الأغانى الشعبية، وهو السبب في أن أحفظ تلك النوعية من الأغاني.



وكان قد شهد مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة، فوز على ربيع بجائزة مسابقة أحسن أب التى شارك فيها مع الطفل زيكا ، وبلغت قيمة الجائزة 300 الف دولار.



وتطرق مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة، إلى أن على ربيع قرر أن يعترف بكل ما فعله من أجل المشاركة فى المسابقة ، مؤكدا أن الطفل الذى استعان به لم يكن ابنه، لكنه طفل يعيش مع أحد البلطجية.