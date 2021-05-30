جراحة نادرة لطفل ولد بدون مثانة وفتحة شرج بمستشفى التأمين الصحي ببنها

نجح مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها بمحافظة القليوبية فى إجراء جراحة نادرة عاجلة وإصلاح تشوهات خلقية وعيوب فى الجهازين "البولى والهضمى" لطفل عمره ساعات من خلال إجراء جراحة دقيقة له.

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وأوضح المستشفى فى بيان أنه تم استقبال الطفل وعمره ساعات معدودة وعلى الفور تم إدخاله الحضانة وتم بإجراء الفحوصات اللازمة له والتى أكدت وجود تشوهات خلقية تتمثل فى عدم وجود المثانة وعدم وجود فتحة الشرج معا، ما جعلها الحالة الأولى من نوعها فى مصر.

وتابعت أنه تم التواصل مع الجمعية الأوروبية والفرنسية لجراحة مسالك الأطفال والتى أكدت أن هذه الحالة لم يتم رؤيتها من قبل ولا يوجد حالات مثيلة تم تسجيلها على مستوى العالم ولكن يوجد 4 حالات فقط مقاربة لها وليست مثلها تم تسجيلها فى الهند.

وعلى الفور قام الفريق الطبى بإجراء التدخل الجراحى اللازم وإصلاح التشوهات.

من ناحية اخري أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لقرية طحانوب وقرية الكوم الأحمر التابعين لمركز ومدينة شبين القناطر مما سيكون له تأثير على الخدمة وانقطاع المياه.

وقالت الشركة، أنه جارى أعمال الإصلاح والتي سوف تستغرق حتى نهاية اليوم حيث تم الدفع بعدد من الفنيين للعمل على إصلاح العطل فى أسرع وقت.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، اعلنت أنه سيتم إيقاف المحطة المرشحة بالعبادلة بفرع طوخ، اليوم الأحد 30 يونيو، من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا؛ وذلك لتركيب اللوحات الكهربية الخاصة بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من الأعمال؛ سيتم تشغيلها والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية، كما سيتم توفير سيارات المياه بجميع المناطق المتأثرة من ضعف المياه؛ لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وبتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه لإنشاء محور مروري متكامل الخدمات ليكون واجهة حضارية لمنطقة شركات البترول والعمل على تسيير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات والمظاهر العشوائية وأماكن الانتظار الخاطيء وتبديلها بأماكن انتظار وجراجات قانونية بالإضافة إلى إنشاء أماكن انتظار وإنشاء ممشى على ترعة الاسماعيلية ليكون متنفسا للمواطنين والعاملين بتلك الشركات وتزويده بكل الخدمات الترفيهيه والضرورية.