نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 235 من الطلاب المتفوقين

نظمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا ، حفلا لتكريم 235 طالبا متفوقا بالمرحلتين الثانوية العامة والإعدادية من أبناء المعلمين بمدينة المنيا.

وأقيم الحفل تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات خلف الزناتي نقيب معلمي مصر، ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

ووجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة الشكر لنقابة المعلمين لتنظيم حفل التكريم، ولجميع المعلمين بالمحافظة الذين يبذلون كل الجهود من أجل العملية التعليمية.

وقال إن المعلمين في مصر يعملون بإخلاص وتفاني، مطالبا المكرمين أن يضعوا أهدافا وطموحات لتحقيقها في حياتهم العملية، حتي يصلوا لأعلي مراتب النجاح والتميز، وأن يشجعوا ويحمسوا أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم في مراحل التعليم المختلفة علي المذاكرة والاهتمام بدروسهم، حتى يحققوا النجاح في تعليمهم، مؤكدا أن وزارة التعليم لاتتدخر جهدا في دعم وتطوير منظومة التعليم بمصر.

وأضاف الدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، ورئيس اللجنة النقابية لبندر المنيا

إن التكريم يأتي تقديرا لدور المعلمين لأنهم أصحاب رسالة سامية، ويبذلون جهودا كبيرة من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية، ولدورهم في غرس قيم الولاء والانتماء بين الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتقديرا لابنائهم الذين كافحوا سعيا للالتحاق بكليات القمة لخدمة وطنهم الغالي مصر ومجتمعاتهم، مشيدا بالدعم الذي يقدمه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا من أجل حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح "عبد السلام"، أن حفل التكريم يتم تنظيمه علي مدار 5 أيام متتالية، وقد تم تأجيله كثيرا خلال الفترة السابقة بسبب ظروف فيروس "كورونا"،.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الطلاب المكرمين إلي مجموعات تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة الجميع، ومنعا لانتشار الفيروس، ولتحقيق التباعد الاجتماعي خلال حفل التكريم، منوها أن التكريم يشمل 65 طالبا متفوقا بالثانوية العامة، و170 بالإعدادية.

وخلال حفل التكريم قدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مجموعة من العروض الفنية والأغاني الوطنية، احتفاءا بالمكرمين وأولياء أمورهم.

حضر الحفل حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، حمادة النقيب نقيب معلمي ملوي وديرمواس، مؤمن الخطيب أمين صندوق النقابة الفرعية، سلامة الكاشف أمين صندوق نقابة ملوي وديرمواس، والمستشار أحمد سليمان رئيس مجلس أمناء إدارة المنيا.