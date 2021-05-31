رامي الناظر يوضح طبيعة المساعدات والوضع الإنساني في غزة وأهم الاحتياجات

غزة

قال رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، إن الدولة المصرية عندما تقدم جزء من المساعدات خير مثال للإنسانية التى اعتادت عليها مصر ومؤسسة الهلال الأحمر، لافتاً أن الهلال الأحمر نجح فى توصيل الكثير من المستلزمات الطبية والدوائية للشعب الفلسطيني.

تابع رامي الناظر، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياةاليوم"المذاع علي فضائية "الحياة"، أن مؤسسة الهلال الأحمر أرسلت فرق طبية لقطاع غزة وجزء آخر على معبر رفع لمساعدة الجرحي والمصابين من الفلسطينين، معقباً أنه تم إرسال وفد لرصد الأحداث عن قرب وزيارات ميدانية للمصابين وأهم الإحتياجات الطبية والدوائية.

وأوضح "الناظر"، أن مازال هناك حالات حرجة من المصابين فى المستشفيات ويصعب نقلها إلى المستشفيات فى مصر وعندما تستقر حالاتهم سيتم نقلهم فى الحال إلى مصر ، منوهاً إلى أن هناك أيضا مستلزمات مادية لأنه يوجد الكثير من الضحايا الذين فقدوا منازلهم جراء الهجوم الإسرائيلي.

أشار "الناظر"،إلى أن مؤسسة الهلال تشراك أيضا فى مبادرة إعمار غزة التى قام بها الرئيس السيسي، مضيفاً أن المؤسسة تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات أثناء عملها ولكن المؤسسة محمية من قبل قوانين دولية وورائها الدولة المصرية.