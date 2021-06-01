إزاي تخس 10 كيلوجرام في شهر واحد فقط .. خبيرة تجيب

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكورس المكثف لإيزي دايت يحتوي على نوعين كبسولات لسد الشهية، وكريم لشد الترهلات، وأعشاب تملأ داخل المعدة، خلاف احتواء الكورس على مادة تعمل على نحت القوام.

وأشارت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إلى أن هناك خصم 60 % على الكورس المكثف، والشحن مجانًا لأول 50 متصل لأي مكان في مصر، مضيفة أن مريض السمنة لا يجب أن يحزن، وفشله في خفض وزنه لا يجب أن يؤدي إلى اليأس.

ولفتت إلى أن الكورس المكثف ممتاز جدًا لمريض السمنة، مشيرة إلى أن هذا الكورس حاصل على ترخيص من وزارة الصحة، ويحتوي على أعشاب طبيعية بنسبة مليار في المئة.

وأوضحت أن الكورس المكثف يعمل على نحت منطقة الكرش والصدر بصورة كبيرة للغاية، ويؤدي إلى خفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ17 كيلو في الشهر الواحد.