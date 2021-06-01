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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غالبا عملية.. نقل أبو المعاطي زكي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

أبو المعاطي زكي
أبو المعاطي زكي

تعرض الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، رئيس تحرير مجلة نجم الجماهير، لأزمه قلبية مفاجئة، نقل على أثرها للمستشفى. 

وكتب أبو المعاطي زكي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أنا في طوارئ قلب، غالبا عملية، دعواتكم".
 

وكان مصدر بنادى الزمالك، كشف كواليس الصورة التى التقطها الإعلامي أبوالمعاطى زكى، مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء ، والتي أثارت غضب بعض من جماهير النادى على مواقع التواصل الاجتماعي .
 

وقال المصدر، إن الإعلامى أبوالمعاطى زكى عضو عامل بنادى الشمس، وتصادف خلال تواجده فى مكتب تامر على  المدير التنفيذى لنادى الشمس ، حضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك .
 

وأشار المصدر ، إلى أن أبوالمعاطى زكى طلب التقاط صورة مع المستشار هشام إبراهيم ، الذى طلب منه حمل علم الزمالك كنوع من الاعتذار لجماهير القلعة البيضاء لغضبها منه فى فترات سابقة، مضيفا أن أبوالمعاطى زكى تقبل الأمر بصدر رحب ، وأكد أنه يقدر ويحترم كيان نادى الزمالك وجماهيره العريضة ، وأنه سعيد بلقائه الأول مع المستشار هشام إبراهيم ، ولا يقصد توجيه أى إساءة للكيان ورحب بحمل شعار الزمالك تأكيدا على ذلك .
 

واعتبر المصدر، أن قيام أبوالمعاطى زكى برفع شعار الزمالك بناء على طلب المستشار هشام إبراهيم؛ يعد انتصارا لنادي الزمالك وجماهيره خاصة أن زكى اعترف بتشجيعه للأهلى أثناء تواجده ضيفا فى برنامج “رامز مجنون رسمي” رمضان الماضى.

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Screenshot_٢٠٢١٠٦٠١-٠١٤٦٢٨_Facebook
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