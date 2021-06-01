زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية لدراسة مقابل انتفاع أرض ترعة السلام

أثناء اجتماع لجنة الزراعة اليوم..

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، بإعداد دراسة وافية ومستفيضة حول إمكانية انشاء محطة رفع فى المنطقة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى فى هذه المنطقة وحماية الرقعة الزراعية فى هذه المنطقة من الغرق.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للاراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى.

مطالب بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية



وأوصت لجنة الزراعة أيضا، بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية، ووزارة الرى لدراسة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضى الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى، المقدم من النائب محمد نجيب، على أن تلتزم هذه اللجنة بتطبيق القرارات الوزارية فى هذا الصدد.