محافظ الجيزة: غلق 2.8 كم من طريق الواحات لمدة 30 يومًا.. اعرف السبب

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه سيتم غلق طريق الواحات الحالي بشكل كلي لمسافة 2.8 كم لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم وحتى الساعة 7 صباحا يوم الخميس1 يوليو المقبل .



وأضاف راشد - في بيان اليوم أن ذلك يأتي بناءً على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري المشرفة على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم وتحديد المرحلة الثالثة من المشروع بطول 25 كم ابتداءً من الكيلو 100 وحتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر باتجاه مناطق الواحات البحرية والتي تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي، و إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعمل تحويلة مرورية تشمل المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب في السير باتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم حيث سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو (122) باتجاه طريق جديد مستحدث مواز للطريق الحالي، واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، وستتم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلي.

وأشار إلى أن المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير باتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينًا عند الكيلو (119) اتجاه طريق جديد مستحدث مواز للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.



واوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.