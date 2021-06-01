عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تشارك في منتدى «المخلفات الإلكترونية الخطرة»

جامعة بني سويف تشارك في منتدى «المخلفات الإلكترونية الخطرة»

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن مشاركة وفد من الجامعة برئاسة محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، و٧ من الطلبة والطالبات، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة ودور شباب الجامعات في التخلص منها تحت شعار ( كن عصريا وصديقا للبيئة) والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

 

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  وبمشاركة وفود من بعض الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية.
 

محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام جهود تنفيذ وحل الشكاوى

 

وأكد الدكتور منصور حسن أن المنتدى يهدف إلى تدريب شباب الجامعات المصرية والعربية للتخلص الآمن من المخلفات وهو ما يستلزم نشر الوعي بين الشباب بتوحيد الجهود، والتعرف على التجارب العربية في مجال التخلص من المخلفات، مثمنا جهود الدولة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية وهو ما يتطلب بذل الجهود لزيادة الوعي بهذه المشكلة.

 

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع البيئي نظرًا لقوة تأثيراته على جميع مناحي الحياة، مؤكداً على أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة،  من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وزير التعليم شرم الشيخ التعليم العالي البحث العلمي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب تدوير المخلفات التنسيق والتعاون محافظ بني سويف

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام جهود تنفيذ وحل الشكاوى

ترشيحاتنا

عالم أمريكي يدعو البشر لعقد اتفاقية سلام مع الكائنات الفضائية حفاظا على الكوكب

رابط وخطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية | تفاصيل

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 1-6-2021

تقارير: لوكاس فاسكيز يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

تعرف على أهم مقومات السيارات التي تتسم بالفخامة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والبنية التحتية.. تعاون مصرى سودانى بمجالات الاتصالات

الأمن يكشف حقيقة تشديد إجراءات دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ