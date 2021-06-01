جامعة بني سويف تشارك في منتدى «المخلفات الإلكترونية الخطرة»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن مشاركة وفد من الجامعة برئاسة محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، و٧ من الطلبة والطالبات، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة ودور شباب الجامعات في التخلص منها تحت شعار ( كن عصريا وصديقا للبيئة) والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبمشاركة وفود من بعض الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية.



وأكد الدكتور منصور حسن أن المنتدى يهدف إلى تدريب شباب الجامعات المصرية والعربية للتخلص الآمن من المخلفات وهو ما يستلزم نشر الوعي بين الشباب بتوحيد الجهود، والتعرف على التجارب العربية في مجال التخلص من المخلفات، مثمنا جهود الدولة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية وهو ما يتطلب بذل الجهود لزيادة الوعي بهذه المشكلة.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع البيئي نظرًا لقوة تأثيراته على جميع مناحي الحياة، مؤكداً على أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.