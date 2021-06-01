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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مسابقة حاضنات المتفوقين

صدى البلد

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مسابقة حاضنات المتفوقين لمناقشة الأبحاث المرشحة لمنح وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والوزارة، وذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتور محمد سيد مصطفى المنسق العلمي للبرنامج، والأستاذ مصطفى اسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية.
 

وتقدم عشرة باحثين من طلاب الماجستير والدكتوراه من كليات العلوم والزراعة والطب البيطري للمفاضلة بينهم لاختيار ثلاثة مشروعات قابلة للتطبيق في خدمة البيئة والمجتمع في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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من جانبه، أوضح الدكتور منصور حسن، أن هذه الفعاليات تحفز الطلاب على الاستمرار في التفوق، وتدعم البحث العلمي، وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للبحث العلمي وتقدم حلول حقيقية لمشكلات المجتمع المصري.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك تعاونا دائما بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، وتنمية الوعي وبناء الشخصية، وتنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب.

 

وأشار الدكتور صلاح هاشم، إلى أن دور الحاضنات هو مساعدة الطالب المتفوق على الاستمرار في التفوق وتشجع الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادي لاستمرار العملية الدراسية، بالنسبة لطلاب البكالوريوس، ثم مرحلة الدراسات العليا.

 

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