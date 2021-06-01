بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء بغرب آسيا

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور مهندس عوني محمد الخصاونة مدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / الأمم المتحدة ومقره الدائم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بروتوكول تعاون "أون لاين" عبر برنامج ميكروسوفت تيمز، وذلك للتعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



ورحب الدكتور منصور في كلمته بمدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / الأمم المتحدة وعلى التعاون المشترك بين الجامعة والمركز الإقليمي، مؤكداً أن جامعة بني سويف تعد من الجامعات المصرية الرائدة، والتي تضم 33 كلية بالإضافة إلى كليات فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والعربية وفي الشرق الأوسط، ومن ضمن تلك الكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف كأول كلية مصرية متخصصة في دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التعاون بين الطرفين سيشمل تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية للاستشعار من البعد وتطبيقاته، وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، ودراسات البيئة الفضائية وعلوم الفلك، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ورصد ومراقبة التغيرات المناخية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنح درجات علمية مشتركة تخضع للطرق النظامية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين دبلومة، وبكالوريوس، وماجستير من خلال الأقسام الأكاديمية ذات الاختصاص؛ والنشر في المجلات العلمية للطرفين، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

ورحب الدكتور مهندس عوني محمد الخصاونة مدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع جامعة بني سويف في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيدا بجامعة بنى سويف وما تتميز به من كليات فريدة على مستوى الشرق الأوسط ومنها كلية علوم الفضاء وتكنولوجيا الملاحة

وأكد أن المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا منظمة إقليمية مُتخصصة وتعمل تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي، ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية ومن أهدافها تنفيذ البرامج التعليمية مع التركيز على برامج الأكاديمية في علوم الفضاء والفلك، والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والاتصالات الفضائية، والأرصاد الجوية الفضائية، وقانون الفضاء، وعقد الدورات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى في هذه التخصصات، وتطوير مهارات ومعارف أساتذة الجامعات وعلماء البحث العلمي، ومساعدة المدرسين على تطوير مناهج علوم الفضاء والفلك، وتطوير مهارات الاتصالات الفضائية.

وأوضح أن المركز يقوم بمساعدة العلماء والباحثين في إعداد المعلومات الخاصة بعلوم وتقنيات الفضاء والفلك لتقديمها إلى صانعي القرار المعنيين ببرامج التطوير، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في علوم وتكنولوجيا الفضاء وبرامجه التطبيقية.

وتابع الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أن هناك دعم كبير من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة للعملية التعليمية داخل الكلية حيث يولي اهتمام للنهوض بالجانب التطبيقي بعقد بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الشريكة الخاصة بمجال علوم الفضاء.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون مع المركز الإقليمي يأتي للنهوض بالمعرفة العلمية والفنية والتدريبية والاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز في التدريس وأبحاث تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والاتصالات الفضائية، وعلوم الفضاء والفلك.