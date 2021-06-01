طارق الخولي يكشف تفاصيل اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب مع وزيرة الصناعة .. فيديو

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب ، إن لقاء الوزيرة نيفين جامع مع عدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاء من أجل تبادل المعلومات والآراء المختلفة من ناحية عمل الوزارة .



وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن النواب عليهم دور في قياس الأثر الذي تتخذه الوزارة من قرارات وأعمال لأننا نحن المسؤولين على تطبيق هذه القرارات على المواطنين وأثرها عليهم وتناولنا عددا من القضايا التي تمس ملفات التجارة والصناعة .



وأوضح الخولي ، أن الوزيرة استعرضت رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة للنهوص بالصناعات لدعم المصنعين مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة .

وتابع الخولي ، أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير بعض المدن الحرفية مثل مدينة الروبيكي لتكون نموذجا للتكامل الصناعي .