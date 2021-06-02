بحبكوا أوي.. إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمع والدها ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدتها مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.



وكتبت ايمي عبر حسابها علي انستجرام " بحبكوا اوي و ربنا معانا ، ربنا كبير🙏" نالت اعجاب متابعيها.



وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .

وقال عوض، في تصريحات تليفزيونية، إن دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وما زالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات.

وأضاف: "الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها الشفاء بإذن الله".