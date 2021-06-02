عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب مغادرة زعيم البوليساريو إسبانيا.. إلى أين تتجه الأزمة مع المغرب؟

زعيم البوليساريو
زعيم البوليساريو يغادر إسبانيا

غادر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية متجها إلى الجزائر، وذلك بعد ما تسبب وجوده داخل إسبانيا في أزمة دبلوماسية حادة مع المغرب لم تهدأ حتى الآن، بل قد تشهد تصعيدًا من قبل الرباط التي حذرت بشدة من إقدام مدريد على تهريب غالي.

وقال المتحدث باسم جبهة البوليساريو جليل محمد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي، الذي خضع للعلاج في مستشفى إسباني لأكثر من شهر، قد غادر المستشفى وهو في طريق عودته للجزائر سالما معافى، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وكان إبراهيم غالي مثل أمام المحكمة الوطنية في إسبانيا "عبر تقنية الفيديو" والتي رفضت فرض تدابير تمنع زعيم البوليساريو من السفر أو سحب جواز سفره أو توقيفه.

إسبانيا تدعو لإصلاح العلاقات مع المغرب

القضاء الإسباني يصدر قرارًا بشأن محاكمة زعيم جبهة البوليساريو

وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، قالت في وقت سابق إن زعيم البوليساريو غادر إسبانيا متجها إلى الجزائر عبر مطار بامبلونا، حيث سيكمل رحلته العلاجية للتعافي من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد سماح إسبانيا بدخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى أراضيها، وهو ما بررته مدريد بـ"دواع إنسانية"، لكن لرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي للمملكة، مؤكدة أنه دخل بطريقة احتيالية وعبر "جواز سفر مزور".

فيما أكد المغرب عشية مثول إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية، أنه لا يرى في مثول أو عدم مثول غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين.

وقالت الخارجية المغربية إن "جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين"، موضحة أن "الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة".

وأوضحت أن هذه الأزمة "غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله"، مشيرة إلى أنها "لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هدد بقطع العلاقات بين الرباط ومدريد في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات في حق زعيم جبهة البوليساريو التي يعتبرها المغرب "انفصالية".

وأشارت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصادر إسبانية إن طائرة جزائرية توجهت إلى مطار إسباني لنقل إبراهيم غالي خارج البلاد.

المغرب اسبانيا زعيم البوليساريو ابراهيم غالي اخبار العالم المغرب واسبانيا

موضوعات متعلقة

قرار عاجل لـ ملك المغرب بشأن وضع القاصرين غير القانونيين بأوروبا

القضاء الإسباني يصدر قرارًا بشأن محاكمة زعيم جبهة البوليساريو

المغرب يوجه اتهامات خطيرة إلى إسبانيا بعد أزمة زعيم البوليساريو

ترشيحاتنا

أخبار الفن| اعتزال آمال ماهر.. إيمي سمير غانم تثير القلق حول دلال عبد العزيز

خبير أمريكي يحذر من جائحتين جديدتين لـ"كوفيد 26 و32".. فيديو

يديعوت أحرونوت: مصر تقترب من إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

صلاة قضاء الحاجة.. احرص على هذا الدعاء وتعرف على طريقة أدائها

تعرف على أرخص سيارة يابانية "هاتشباك" داخل الكويت موديل 2021|صور

بعد إعلان تشكيلها.. تعرف على دور لجنة القيم بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

إبراهيم عادل في الأهلي مقابل ناصر ماهر لـ بيراميدز.. تفاصيل

ما علاقة دلال عبد العزيز؟ قصة وصية والد ناهد السباعي

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ