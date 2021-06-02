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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية" يحتفل بفوز رئيس لجنته العليا بجائزة النيل

سمير صبرى
سمير صبرى

تقدم الفنان سمير صبرى رئيس مهرجان الاسكندرية للسينما الفرانكفونية نيابة عن إدارة المهرجان بالتهنئة للكاتب والأديب الكبير محمد سلماوى رئيس اللجنة العليا للمهرجان بمناسبة فوزه بجائزة النيل فى الآداب.

 

وقال "صبري" إن سلماوى يستحق الجائزة عن جدارة لما قدمه من أعمال مسرحية راقية، لها تأثير كبير فى الحياة الثقافية والأدبية والإبداعية.

 

وأضاف أن ادارة المهرجان ستقيم إحتفالية للكاتب محمد سلماوى بهذه المناسبة خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا.


من المعروف ان محمد سلماوي، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.
 

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وله عدد من المؤلفات في مجال المسرح: «فوت علينا بكرة ؛ اللى بعده» (1983) - «القاتل خارج السجن» (1985) - «سالومي» (1986) - «اثنين تحت الأرض» (1987) – «الجنزير» (1992) - «رقصة سالومي الأخيرة» (1999). وقد قام محمد سلماوي بتأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988 وكان أول أمين عام للمهرجان.

كما صدرت لمحمد سلماوى المؤلفات القصصية والروائية، التالية في مجال القصة: «الرجل الذي عادت إليه ذاكرته» (1983) - «الخرز الملون» (1990)، «باب التوفيق» (1994) - «وفاء إدريس وقصص فلسطينية أخرى» (2000)- «أجنحة الفراشة» (2011)، التي تنبأت باندلاع ثورة 25 يناير المصرية، في العام نفسه، الذي شهد ميلاد عمله الإبداعى.

وقام محمد سلماوى بإجراء العديد من الحوارات مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتم نشر هذه الحوارات وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد اختار نجيب محفوظ محمد سلماوي ممثلاً شخصيًا له في احتفالات نوبل في ستوكهولم عام 1988.

مهرجان القاهرة الدولي مهزجان الاسكندريه للسنيما الفنان سمير صبرى اخبار النجوم جائزة النيل

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