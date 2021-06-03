منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت بعد الهجوم على صورتها بالمايوه

واجهت الفنانة منة فضالي، انتقادات كثيرة وتعليقات سلبية من رواد السوشيال ميديا أثارت غضبها، بعد مشاركتها صورة لها بمايوه من داخل حمام السباحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الأسود ، وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها.



وأعلنت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على انستجرام، أنها ستتوجه ببلاغات صد كل من عبر بشكل مهين على صورتها لمباحث الإنترنت، معبرة عن استيائها من الهجوم على الفنانين بانتقادات غير لائقة.



وأوضحت منة فضالي أنها ستتابع تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، وستتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسيئين لها، بعد أن كانت تكتفي بحظرهم من حساباتها.



من جانب آخر، كانت اخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر.