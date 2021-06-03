عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى أمراض ذكورة: 50 % من الإجهاض المتكرر للسيدات سببه الرجل

الدكتور خالد سالم،
الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة

كشف الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، تفاصيل عن ضعف جودة الحيوان المنوى وأسبابه.

وأضاف "سالم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السائل المنوى يكون بالملايين فى السنتي الواحد، موضحا أن الحد الأدنى الطبيعي له هو 30 مليون حيوان منوى لتخصيب بويضة واحدة.

وتابع أن الجودة لا يقصد بها الحركة، بل معامل الخصوبة الخاصة بالحيوان المنوى، لافتا إلى أنه ليس كل حيوان قادر على تخصيب البويضة، حيث يوجد منها ما تحمل تشوهات وضعف فى الحركة أو نسبة تكثر المادة الجينية.


وأكد أن 50% من إجهاض السيدات المتكرر يكون سببه الرجل، كاشفا أن السبب فى ذلك هو جودة الحيوان المنوى أو نقص درجة الحيوان المنوي للرجل.


وأشار إلى أن أسباب نقص درجة الحيوان المنوى هى وجود خلل فى الهرمونات أو دوالي أو إلتهابات أو تقدم فى سن عمر الرجل، ومنها تناقص فى القدرة الإنجابية مع التقدم فى العمر.

https://youtu.be/gg5T1UrRa4c

 

استشاري أمراض الذكورة صباح البلد ضعف جودة الحيوان المنوى تخصيب بويضة إجهاض السيدات

ترشيحاتنا

بالقانون .. ملاك هذه المباني ملزمون بوثيقة تأمين حال طلب الحصول على الترخيص

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر لمنتخب مصر

إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

فرجاني ساسي يشعل أزمة جديد مع الزمالك بتصريحات غامضة عن أزمة تجديده

وزير التنمية المحلية : شركة لمراقبة أعمال رفع القمامة بالقاهرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 3 يونيو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 يونيو.. بدء تسليم 792 وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة شرق المال والأعمال بالعاشر من رمضان

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

نتنياهو انتهي.. تعرف على أحزاب ائتلاف الإطاحة برئيس الحكومة في إسرائيل

بسبب المايوه المثير.. قصة أزمة منة فضالى مع متابعيها

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

لسبب غريب.. فتاة تستيقظ بإصابات شديدة في وجهها.. تفاصيل وصور

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ