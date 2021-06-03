استشارى أمراض ذكورة: 50 % من الإجهاض المتكرر للسيدات سببه الرجل

كشف الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، تفاصيل عن ضعف جودة الحيوان المنوى وأسبابه.

وأضاف "سالم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السائل المنوى يكون بالملايين فى السنتي الواحد، موضحا أن الحد الأدنى الطبيعي له هو 30 مليون حيوان منوى لتخصيب بويضة واحدة.

وتابع أن الجودة لا يقصد بها الحركة، بل معامل الخصوبة الخاصة بالحيوان المنوى، لافتا إلى أنه ليس كل حيوان قادر على تخصيب البويضة، حيث يوجد منها ما تحمل تشوهات وضعف فى الحركة أو نسبة تكثر المادة الجينية.



وأكد أن 50% من إجهاض السيدات المتكرر يكون سببه الرجل، كاشفا أن السبب فى ذلك هو جودة الحيوان المنوى أو نقص درجة الحيوان المنوي للرجل.



وأشار إلى أن أسباب نقص درجة الحيوان المنوى هى وجود خلل فى الهرمونات أو دوالي أو إلتهابات أو تقدم فى سن عمر الرجل، ومنها تناقص فى القدرة الإنجابية مع التقدم فى العمر.

https://youtu.be/gg5T1UrRa4c