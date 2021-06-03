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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياض سلامة: مصرف لبنان لم يُفلس وأموال المودعين لدى البنوك الخاصة

رياض سلامة
رياض سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، استمرار عمل البنوك بموجب التعميم رقم 151 الخاص بالعملات الأجنبية.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال رياض سلامة في تصريحات من بعبدا: "مصرف لبنان المركزي لم يفلس وأموال المودعين لدى البنوك الخاصة".

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وأضاف أن المصارف ستعمل بموجب التعميم السابق بشأن سعر صرف الدولار، حيث لا يزال التعميم 151 ساري المفعول

وأشار إلى أن أموال المواطنين "ما راحت" وسيتم إصدار تعميم قريباً لاعادة أموال المودعين.

وكان مصرف لبنان، أصدر قرارًا أمس الأربعاء، بشأن سحوبات ودائع الدولار على الـ 3900‏، حيث تم توجيه القرار لجميع المصارف العاملة في لبنان. ‏

ونص القرار بحسب وسائل إعلام لبنانية: ‏"بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة ‏رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار اليوم الواقع فيه ٢/٦/٢٠٢١ قرر المصرف المركزي ‏تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب أموال من حساباتهم ‏بالدولار على سعر ٣٩٠٠ للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن ‏مجلس شورى". ‏

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