الحريري يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية المستجدات السياسية في لبنان

بحث رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت رتشارد مايكلز، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري اليوم /الخميس/ للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مقر تيار المستقبل (بيت الوسط).

ويأتي اللقاء غداة تصعيد شديد اللهجة بين رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي التيار الوطني الحر من جهة، ومن جهة أخرى تيار الاستقلال برئاسة سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة الجديدة ليعمق من الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد رغم تكليف رئيسها منذ أكثر من 7 أشهر.