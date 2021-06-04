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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التفاصيل الكاملة للنسخة 74 لمهرجان كان السينمائي وأبرز الأفلام المشاركة والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

الندوة الصحافية لإدارة
الندوة الصحافية لإدارة مهرجان كان السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي خطتها للنسخة 74  من حدثها السنوي الأهم، والأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية والإجراءات الاحترازية التي ستتخذها لحماية ضيوفها من فيروس كورونا. 

ووجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية،  التي منحت للعديد من الفنانين الكبار على مدار السنوات الماضية أبرزهم جين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، آلان ديلون، وغيرهم من النجوم تقديرا للإنجاز المهني الذي حققوه على مدار مسيرتهم المهنية.

 

تفاصيل مهرجان كان السينمائي

تقادم النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكن المدينة الفرنسية مصممة على عودتها للتألق على رأس المهرجانات الفنية العالمية.  

تشمل قائمة أفلام مهرجان كان السينمائي المقرر إقامتها الشهر المقبل أعمال مميزة لمخرجين ونجوم كبار أبرزهم شون بن وأصغر فرهادي وويس أندرسون، وبول فيرهويفن. 

إلى جانب الأسماء اللامعة في هوليوود بأعمالها الكبيرة والحاصلة على جوائز سابقة، تحتفي قوائم مهرجان كان السينمائي هذا العام بالمواهب الصاعدة سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج. 

ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج سبايك لي، فيلم الافتتاح Annette للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره.

أيضا ينافس في المسابقة فيلم A Heros للمخرج الإيراني المعروف أصغر فرهادي، الضيف المعتاد على مهرجان كان السينمائي بأعماله المتميزة التي كان آخرها Todos lo saben عام 2018.

اختير أيضا فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش دقات كازابلانكا- Casablanca Beats للمنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، ويرصد الفيلم واقع شباب الهيب هوب في المغرب. وتدور أحداثه في الدار البيضاء.  

ظهر اسم الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي الشهير شون بن الحاصل على جائزتي أوسكار، ضمن قائمة مهرجان كان السينمائي لينافس في المسابقة الرسمية بفيلمه الجديد Flag Day.  وتعد هذه هي المشاركة الثالثة في تاريخه بمهرجان كان. 

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القائمة الكاملة لـ أفلام مسابقة مهرجان كان السينمائي

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Annette لآدم درايفر وماريون كوتيار يفتتح مهرجان كان

 

حضور نسائي قوي في مهرجان كان السينمائي 

تميزت قوائم الأفلام المشاركة في مهرجان كان السينمائي لعام 2021 ، بحضور نسائي قوي من المخرجات، حيث تضم المسابقة الرسمية 4 أعمال من إخراج سيدات. 

أعمال المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ضمن 24 فيلما آخرين هن:( The Story of My Wife للمخرج المجرية إلديكو إنيدي، وBergman Island للمخرجة الفرنسية ميا هانسن لاف، وLa Fracture للمخرجة الفرنسية كاثرين كورسيني، وTitane للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو).

 

الإجراءات الاحترازية لحضور مهرجان كان 

قد يواجه صناع بعض الأفلام وأبطالها عرقلة صغيرة في طريق حضورها لفعاليات مهرجان كان السينمائي، وهي القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا. 

أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن وضع البريطانيين المسافرين القادمين من المملكة المتحدة في حجر صحي لمدة أسبوع خوفا من ظهور نسخة متحولة من فيروس كورونا.

أيضا اشترطت فرنسا أسباب مقنعة لدخول البريطانيين إلى بلادها في ظل انتشار الوباء، لذا يأمل نجوم الفن أن يكون حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي سببا كافيا للسماح لهم بالمرور داخل حدودها. 

 وتساءل تقرير لموقع هوليوود ريبورتر عن إمكانية تجاوز الحجر الصحي الإلزامي والعزل للراغبين لحضور فعاليات مهرجان كان من نجوم الفن، بما لا يتجاوز أيضا الحرص على مراعاة الإجراءات الاحترازية. 

من المفترض أن حدود فرنسا مازالت مغلقة أمام القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع رفع هذه القيود يوم 9 يونيو ما يعد بادرة أمل لنجوم هوليوود، طالما أن المسافر لديه تصريح طبي أو شهادة صحية تتضمن تلقيه اللقاح واختبار سلبي لكوفيد19.  

كما أشار رئيس مهرجان كان في المؤتمر الصحفي إلى أنه يأمل ألا تضيف القيود الأمريكية على السفر المزيد من العراقيل التي تمنع العائدين من مهرجان كان لدخول بلادهم. 

وقال في المؤتمر إن أوروبا قررت الترحيب بالأمريكيين في حالة حصولهم على تصريح طبي لكنهم غير متأكدين من أن العودة ستكون سهلة وبسيطة ومنظمة.

انفراحة أمل في إجراءات حضور مهرجان كان 

كشف أيضا بيير ليسكيور عن انفراجة في أزمة حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي في المؤتمر الصحفي، قائلا إنه يتوقع أن تكشف حكومة بلاده عن تعليقات خاصة لمن تم اعتماد حضورهم خلال الـ 36 ساعة القادمة.  

وأوضح رئيس مهرجان كان إن الضيوف سيتم تصنيف إجراءات التعامل معهم وفق الحالة الصحية ومدى انتشار الجائحة في بلادهم، واختيار ذلك سيتم استنادا على القوائم التي تحددها وزارة الخارجية الفرنسية.

سيحتاج جميع الزوار من البلدان المصنفة ضمن المنطقة الخضراء من قبل الخارجية الفرنسية إلى تصريحا صحيا ولن يواجهوا أية مشكلات تعقيدية. 

أما الدول المصنفة في المنطقة الحمراء قال ليسكيور إنهم مازالوا في مناقشات مع رئيس الوزراء الفرنسي والخارجية للسماح لزوارهم بالحضور بشروط مقبولة وبتقليل أيام الحجر الصحي. 

وشدد رئيس مهرجان كان على أنهم سيواجهون صعوبات في إلغاء الحجر الصحس تماما، لكنهم في انتظار قرارات الحكومة الجديدة خلال ساعات التي من شأنها السماح لأكبر مهرحان ثقافي فني الترحيب بأعداد كبيرة من الضيوف في فرنسا بحسب وصفه. 

 

نجوم مهرجان كان 

قد تواجه صناع بعض الأفلام وأبطالها عرقلة صغيرة في طريق حضورها لفعاليات مهرجان كان السينمائي، وهي القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا.

يعرض فيلم  The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان وهو بطولة تيموثي شالامي وبيل موري وفرانسيس مكدورمانج وتيلدا سوينتون. 

أيضا يشارك فيلم Flag Day لمخرجه وبطله شون بن في المسابقة الرسمية، ويضم فريق تمثيله كل من مايلز تيلر، ديلان بن، جوش برولين. 

يعرض فيلم مات ديمون الجديد Stillwater خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وهو من إخراج توم مكارثي، ويشارك في بطولته أبيجيل برسلين، كاميل كوتان، وجينيفر ري.

وفي قسم العرض الأول، يشهد مهرجان كان طرح فيلم Mothering Sunday للمخرجة إيفا هوسون، وهو بطولة جوش أوكونور، أوليفيا كولمان، أوديسا يونج، كولين فيرث.   

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