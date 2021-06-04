حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 4-6-2021

درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-5- 2021، في القاهرة والمحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 38 23

شلاتين 40 26

ابو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28