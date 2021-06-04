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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة التعديات

على مساحة 684 متر.. إيقاف أعمال بناء مخالفة فى البحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

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وأكد محافظ البحيرة، إستمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد وشبراخيت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  684 م2 عبارة عن:-

- إزاله شده خشبية لحالتي تعدى بمساحة 400 م بقرية الشماسمه التابعه للوحده المحليه لقريه محلة الأمير برشيد

- إيقاف أعمال بناء مخالف وفك عدد ٢ شدة خشبية بدون ترخيص بمساحة 284 م٢ داخل الحيز العمرانى للشروع فى صب دور اول وثاني علوى بلقانه بشبراخيت

 

محافظ البحيرة حملات إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية اخبار المحافظات قانون التصالح

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