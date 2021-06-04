أسباب موجبات رحمة الله الستة على عبادة.. وزير الأوقاف يكشف عنها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك أسباب موجبات رحمة الله على عباده، وقال النبي عن موجبات رحمة الله، في حديثه الشريف، "اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة ، من مسجد القصبي، بمحافظة الدقهلية، أن هناك عددا من الأمور التي تكون سببا في موجبات رحمة الله تعالى، أولها التبرؤ من ضعفنا إلى قوته سبحانه وتعالى ومن حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته سبحانه.

واستشهد وزير الأوقاف، بما ورد عن سيدنا أبي موسى الأشعري أن النبي قال له "يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنور الجنة؟ فقال سيدنا أبو موسى، بلى فداك أبي وأمي، فقال النبي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" منوها أن كثير منا يردد هذه الجملة وقت الشدائد لكننا نريد أن نعيش معناها بالقلب مع نطقها، فندرك أن الأمر كله لمن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

وأشار إلى أن الأمر الثاني من موجبات رحمة الله، هو صدق المعية، فإذا كان الله مع المسلم فمن عليه؟ ويقول الله تعالى عن ذلك "قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ".

وذكر أن الأمر الثالث من موجبات رحمة الله، هو الدعاء والإخلاص والصدق فيه، فكان النبي يرفع يديه بالدعاء ويقول "إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه ويردهما خائبتين".



وأوضح، وزير الأوقاف، أن السبب الرابع من أسباب موجبات رحمة الله تعالى عل عباده، هو أن نتراحم فيما بيننا فالنبي يقول "من لا يرحم لا يرحم".

وأضاف وزير الأوقاف، أن السبب الخامس، من موجبات رحمة الله، وهو أكل الحلال، فيقول النبي "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" ويقول أيضا "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه".

وذكر أن السبب السادس، من موجبات رحمة الله، هو الأخذ بالأسباب في مواجهة الأوبئة، منوها بأن بعض الأبحاث العلمية أن ما يسمى بالفطر الأسود بعضها ينشط بضعف المناعة وبعضها ينشط عند من يتناولون المنشطات لأزمنة طويلة، مهما يتطلب أن يحرص الإنسان على فطرته السليمة النقية.

وتابع: علينا أن نلجأ ونتضرع إلى الله، مع عدم الإستهانة بالأسباب، فمن أخذ بالأسباب مع صدق اليقين وقاه الله من كل سوء، مطالبا بالحرص على كل التعليمات الوقائية والطبية والصحية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة اليوم 4/ 6/ 2021م تحت عنوان " كيف نستمطر الرحمات الربانية " .

وأكد الوزير على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



وتابع وزير الأوقاف، نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.