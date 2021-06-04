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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تألقها .. تعرف على تفاصيل إطلالة أبنة الحضري في حفل خطوبتها

صدى البلد

احتفلت مساء أمس شدوي أبنة عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا بحفل خطوبتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من المشاهير و الأصدقاء و الأقارب.

أطلت شدوي أبنة الحضري في حفل خطوبتها بإطلالة رائعة و مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون البيدج و أتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل و بذيل طويل من الخلف، مما كشف قوامها الرشيق.

حمل فستان ابنة الحضري في الخطوبة توقيع المصمم سامو هجرس، أنتعلت حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل شريف طانيوس مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة، كما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف هشام.
 

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