الري: مشروعات بأنظمة حديثة وتبطين الترع للحفاظ على المياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة منذ فترة طويلة تبذل مجهودات ضخمة لمواجهة الشح المائي، منها المشروع القومي لتبطين الترع الذي يعد من أهم المشروعات التى تمت لمواجهة الشُح المائي.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن مشروع تبطين الترع بدأنا فيه منذ فترة مشيرا إلى أن الموجود كان 7000 كيلو ونعمل الآن حتى نصل إلى 8000 كيلو متر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن الدولة تسعى للحفاظ على نقطة المياه الواحدة، من خلال مشروعات الري الحديثة، والمشروع القومي لتأهيل الترع.



وأشار غانم إلى أنه تم تجاوز خطة العمل والانتهاء من مسافات أكثر من المخطط لها، مؤكدا أن جميع مهندسي الوزارة يعملون بالمشروع نظرا لأهمية المشروع الكبيرة، لافتا إلى وجود حملات تفتيشية مستمرة من الوزارة والإدارات لما تم إنجازه بالمشروع ؛ ضمانا لجودة التنفيذ.