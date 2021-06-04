عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البنود الشرعية لمصارف الصدقة الجارية.. الإفتاء توضح

بنود الصدقة الجارية
بنود الصدقة الجارية

ما البنود الشرعية المختلفة لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الحنيف.. سؤال ورد لدار لإفتاء المصرية.

هل تعد المساعدة المالية لدار المسنين من الصدقة الجارية أم من زكاة المال؟ الإفتاء ترد

حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي؟ أمين الفتوى يجيب


أجابت الدار مستشهدة بحديث  الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».

ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

وعليه وفي واقعة السؤال: فكل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.
 

الصدقة الجارية أبي هريرة بناء الحصون للدفاع عن الأمة

ترشيحاتنا

أوباما في القاهرة |عندما شهد لمصر ألد أعدائها أنها قلب العالم العربي

البترول والغاز والتعدين في عهد السيسي.. خبراء: إنجازات ضخمة في التطوير والإنتاج والاكتشافات

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

لتأتيك الدنيا راغمة .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

يتحدث بها 40 مليون شخص.. قصة اعتذار جوجل بسبب إهانة أقدم لغات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

مصدر أمني يكشف حقيقة تورط ضابط في قضية رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ