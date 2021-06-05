وكيله: كارتيرون رأيه أن الزمالك لن يقف على ساسي أو غيره

كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقف الفرنسي بشأن تجديد فرجاني ساسي للتجديد للقلعة البيضاء.

وقال فتوح وكيل كارتيرون خلال مداخلة بفضائية الزمالك: "لا أحد يختلف على إمكانياته، لكن كارتيرون رأيه أن الزمالك لن يقف على ساسي أو غيره وأبلغ الإدارة بذلك، وسيتحدث عن اللاعبين المعارين واحتياجاته الموسم القادم من خلال الصفقات الجديدة".

وتابع: " كارتيرون لديه خطة بمشاركة اللاعبين في أوقات معينة وكل مباراة لها ظروفها وطريقة لعب الفريق أمامك ولكل مهاجم إمكانيات معينة وفقًا للمباريات يدفع بالمناسب ويرى أن أسامة فيصل سيكون خليفة لمصطفى محمد عند محافظته على نفسه والعمل أكثر و كارتيرون مُعجب بسيف الجزيري وكلامه إيجابي عنه والمشاركة تكون بحسب طبيعة كل مباراة".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يريد التجديد إلا بشروط مالية معينة ويرى الأبيض أنه يبالغ بها.