حسام المندوه يشيد بقرار اعتماد رسوم شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه بدلاً من الدولار

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط.

وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، إنه سبق وتقدم في مارس الماضي باقتراح برغبة في هذا الشأن، لتحصيل رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه بدلاً من الدولار.

وأوضح حسام المندوه أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يُحظر على أي جهة تحصيل رسوم اعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية بالدولار، ويقتصر تحصيل رسوم الاعتماد على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجنيه المصري، في إطار تقليل الطلب على العملة الصعبة.

وأكد النائب أهمية ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة ثلاثية من مسئولي الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، المركز القومي للامتحانات، ومؤسسة المدارس الدولية، والتي تختص باعتماد الشهادات.

ولفت النائب حسام المندوه إلى أن إجراء وزارة التربية والتعليم، لم يقتصر فقط على اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية، بل يمتد ليشمل اعتماد كافة الشهادات الدولية مثل الـ IG والدبلومة الفرنسية وغيرها.

ووجه عضو مجلس النواب التحية لوزارة التربية والتعليم على هذا القرار الذي يغلق الباب أمام "بيزنس اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية" بتقليل الطلب على الدولار، ومن ثم الحفاظ على العملة المحلية.