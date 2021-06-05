اليوم ..انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف درجات الحرارة اليوم السبت، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون حالة الطقس اليوم ، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، ويكون نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد.

وتكون الملاحة البحرية مضطربة على البحر الأحمر، وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى ما بين 60/70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 لـ 5 متر.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه 32 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26.