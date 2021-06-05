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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: مشروعك مول 12 ألف مشروع بـ1.3 مليار جنيه

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن عدد  المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، قد وصل إلى مليار و345 مليون و792 ألف جنيه، والتي استفاد منها 12 ألف و776 مشروعاً  ووفرت 16ألف و300فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 31 مايو2021

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع وهي(مصر، الأهلي،القاهرة،الزراعي،الإسكان،الأسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالموظفين) خاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته  نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.  

وأشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع

الاسكندرية الأسكان بني سويف الأهلى المشروعات المتوسطة والصغيرة البنوك محافظ بني سويف

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