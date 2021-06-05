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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة سير العمل والخدمة الطبية.. نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور سمير حماد  نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة مستشفى ناصر العام بحي غرب شبرا الخيمة ومستشفى بهتيم المركزي بحي شرق شبرا الخيمة بصورة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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كما تفقد نائب المحافظ جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى الكوفيد ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومهمات الوقاية الشخصية والأكسجين.


وخلال الجولة بمستشفى ناصر العام تفقد نائب المحافظ ورئيس المدينة يرافقهما مدير المستشفى ونائبه أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل وعنابر العزل والرعاية المركزة بسعة ٢٨ سرير والمطبخ وتانك الأكسجين الجديد بسعة ١١ متر مكعب لتصبح السعة الإجمالية للمستشفى ١٧ متر مكعب بالإضافة إلى الشبكة الاحتياطية.


وخلال تفقده مستشفى بهتيم المركزي تفقد نائب المحافظ ومدير المستشفى الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية والرعاية المركزة بسعة ٨ أسرة ووحدة الحضانات الجديدة بسعة ٥ حضانات والأعمال المدنية لإنشاء تانك اكسجين جديد.


وقدم نائب المحافظ خلال الجولة التحية والتقدير للأطقم الطبية لما يقدموه من مجهودات لخدمة المواطنين بالصورة اللائقة وعلى مدار الساعة ،مؤكدا على المتابعة المستمرة لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية شبرا الخيمة القليوبية

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