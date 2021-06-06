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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

صدى البلد

لفت انتباهى فى الأونه الأخيره عمل درامى اثار فكرة الجان والسحر بشكل غير التى اعتادت عليه الدراما المصريه فى السابق وهو ( جمال الحريم ) حيث تناول موضوع الجان والسحر من الجانب المقر  به كنوع من العلم والمهاره الحقيقيه على عكس الاعمال الدراميه السابقه والتى عاهدناها تتناول الجن والسحر من جانب الدجل وتظهر الساحر بصورة النصاب المحتال والمخادع الذى يوهم رواده على غير الحقيقه بمهارته بعلم الغيب و تسخير الجن .. 
وبرغم من روعه العمل ومهاره وإبداع القائمين عليه الا انه اثار تحفظى ولكنى ظننت انها ليست بظاهره وإنما حدث عابر ولم يمضى كثير من الوقت حتى صادفت عمل درامى اخر وهو مسلسل ( المداح ) على غرار نفس المبدء وهو تناول مفهوم الجن والسحر من جانب تاءثيره ووجوده وفاعليته وليس دجل ولا نصب وابتزاز ..!
الأمر الذى جعلنى فى حالة من اللغط فالأقرار بوجود الجن والسحر وتسخيرهم مقر به فى العقيدة الإيمانية والكتب السماوية ولا مجال للجدال فيه ولكن السؤال ما واقع هذا التحور الجينى لتناول الدراما التلفزيونيه لهذا الأمر ؟! 
حيث أن الدراما غير مقتصره على فئه بعينها ولكن تستهدف العامه والذى منهم المؤمن ومعدوم الإيمان . اقوياء النفوس وأصحاب النفوس الضعيفه .
فالأمر ومن وجهة نظرى شاءك و سلاح ذو حدين فكم من ضعفاء النفوس الذين يستغلون هذه الثقافة لممارسه الدجل وعلى الجانب الاخر من تسول لهم أنفسهم الانتقام والوصول لأهدافهم بسبب دعم هذه الثقافة عن طريق هؤلاء.
بالاضافه للمنكوبين وأصحاب الأمرض ( النفسجسمانيه) والتى تصيب الانسان و تتوزع بين مرض عضوى ونفسى بمعنى انها مشتركة بين القسمين و تتشابه مع المرض الروحى الناتج عن عوارض مثل مس الجان والعين والحسد والسحر , والبعض الآخر يدمجه فى المرض النفسى لتشابه اعراضه مع حالات المرض النفسى  , مما يوقع الناس فى شراك السحرة والدجالين الذين يستغلون حالة الارتباك والحيرة التى تصيب المريض واسرته , الى اين يذهبون ؟وبمن يثقون ؟ ومثل هؤلاء المرضى ربما يكون لهم هؤلاء المستغلين بمثابه طوق النجاه او القشه التى يترجاها الغريق .
فأتذكر عند دراستى للقانون ( استاذى بالجامعه) فى محاضره كان يشرح ثغرات ربما بإتقانها  يمكن أن ترتكب جرائم ويفلت الجانى من عقابه . ودائمآ حينما أتذكرها اتذكر تنبيه استاذى انه غير محبب ذكر هذه المعلومات امام العامه حتى لا يستغلها اصحاب النفوس الضعيفه .
وعلى هذا الغرار كان تحفظى وأمنياتى بعدم دعم هذه الفكره وإن كانت مشروعه او مقر بها فى العقيده.
وبرغم من النهايات المشروعه والحتمية للعملان الدراميان حيث تخلى الجن العاشق ( راجح) عن الشيخه حنان ( دينا فؤاد)وتركها تقتل دون استطاعتها نطق الشهاده.
وحرق الشيخ صابر ( حماده هلال ) لكتب السحر وتوبته.
إلا أن إغراء ثلاثون حلقه لأصحاب النفوس الضعيفه لا تداويه اخر حلقه.
دمتم بخير

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