السكك الحديدية: فكرة وجود عربات منتهية العمر الافتراضي أمر مرفوض

إدخال نظام التحكم الآلي للقطارات..

قال حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد نهر النيل الثاني لمصر وهي شريان الحياة للشعب، ولهذا يجب علينا المحافظة على السكك الحديد، مشددا على أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو متابع جيد لكل ما يتم داخل الهيئة.



وأضاف “حسين رشيدي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “أكسترا نيوز”:" أنه تم طرح مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة من أجل إدخال نظام التحكم الآلي للقطارات، بالإضافة إلى إنشاء سكك حديدية بين مصر والأشقاء.



وكشف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية: عن وصول 385 عربة من إجمالي 1300 عربة، موضحا: هذا الرقم يعد إنجازا لا يمكن لأحد أن يتخيله.



وأكد أن الهيئة لن تسمح بوجود أي عربة انتهى العمر الافتراضي لها داخل الهيئة، منوها إلى وصول ما يقارب من 110 جرارات مزودة بنظام التحكم الآلي.







