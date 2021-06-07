عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدخال نظام التحكم الآلي للقطارات..

السكك الحديدية: فكرة وجود عربات منتهية العمر الافتراضي أمر مرفوض

حسين رشيدي، نائب
حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية

قال حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد نهر النيل الثاني لمصر وهي شريان الحياة للشعب، ولهذا يجب علينا المحافظة على السكك الحديد، مشددا على أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو متابع  جيد لكل ما يتم داخل الهيئة.
 

وأضاف  “حسين رشيدي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “أكسترا نيوز”:" أنه تم طرح مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة من أجل إدخال نظام التحكم الآلي للقطارات، بالإضافة إلى إنشاء سكك حديدية بين مصر والأشقاء.


وكشف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية: عن وصول 385 عربة من  إجمالي 1300 عربة، موضحا: هذا الرقم يعد إنجازا لا يمكن لأحد أن يتخيله.
 

وأكد أن الهيئة لن تسمح بوجود أي عربة انتهى العمر الافتراضي لها داخل الهيئة، منوها إلى وصول ما يقارب من 110 جرارات مزودة بنظام التحكم الآلي.

 


 

هيئة السكك الحديدية حسين رشيدي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية نظام التحكم الآلي اخبار التوك شو السكك الحديدية

ترشيحاتنا

منها زيادة أسعار السجائر .. 12 مصدرا لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل

هل يقبل الله توبة العبد حتى لو تكرر الذنب منه؟ الإفتاء تجيب

مواطن لوزير النقل : سأتبرع بأرض محطة السادات للقطار الكهربائي حبا في مصر والسيسي

ضبط 25 طالبا في احتجاجات تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالإسماعيلية

تخفيف حبس"سائق حادث الكريمات" لـ3 سنوات في مصرع 20 شخصًا وإصابة 3

الإمام الأكبر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فنانون وشخصيات عامة يلتقطون الصور التذكارية مع محمد صلاح في العلمين|شاهد

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وزير الكهرباء يلتقي دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار|صور

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ