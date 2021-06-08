تفاصيل مؤثرة في حياة محفظ القرآن بالبحيرة قتله مسجل خطر بسبب 5 جنيهات

مقتل محفظ قرآن

السكون يعمّ المنطقة، والمنزل يُخيّم عليه الحزن، والأهل والجيران والأصدقاء غارقون في دموعهم، هكذا بدا المشهد داخل قرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، لفراق "الشيخ حلمي" الملقّب بـ"راعي الفقراء"، الذي راح ضحية البلطجة والإدمان في وضح النهار أثناء تأديته عمله.

"ابني كان واهب حياته للخير وخدمة أهالي القرية" كلمات بدأت بها والدة المجني عليه، حديثها لـ"صدى البلد"، مضيفة أن نجلها لم يرزقه الله بالإنجاب وقام بتبنّي أطفال القرية في حفظ القرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة ومساعدة الشباب والأسر الأولى بالرعاية.

وتُضيف الأم المكلومة: "ابني قلبه كان حاسس إن خلاص أجله قرّب، حيث في شهر رمضان الماضي طلب منا الاحتفاظ بكشف الأسر الأكثر احتياجًا لرعايتهم بعد وفاته، وكان مشغولًا دائمًا بمساعدة جميع الناس، حتى الجاني كان يقوم برعايته".

وروى أحد شهود العيان، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "أثناء عمل الشيخ حلمي المجني عليه في المحل لاحظ مشاجرة كلامية بين الجاني وتاجر خضار بسبب أنه يريد الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدرات وعلى الفور خرج المجني عليه لمنع المشاجرة وطلب من تاجر الخضار إعطاءه طعام فقط وعدم إعطائه أموالا لمنعه من شراء مواد مخدرة".

ويُضيف شاهد العيان، أن الجاني عندما رأى المجني عليه استشاط غضبه وثار عليه بسبب رفضه إعطائه المال قبل ذلك ومنع التاجر إعطائه مبلغ مالي، وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه في الصدر وأصابه بجروح متفرقة في أنحاء الجسم.



ويقول أحمد رمزي، أحد أهالي القرية وصديق المجني عليه، إنه كان يتّسم بالسمعة الطيبة وحسن الخلق، مشيرًا إلى أنه كان يعمل ليلًا ونهارًا لخدمة الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدًا أن الجاني ليس مريضًا عقليًا مثلما يُثار ويُدرك كل ما يفعله وإنه سيئ السمعة وسبق قيامه بالتعدي على العديد من أهالي القرية.

ويُتابع "رمزي"، أن الشيخ حلمي، كان لا يُعيل أسرته فقط بل كان يعيل أكثر من ٥٠ أسرة داخل القرية، ووفاته أثّرت بالسلب على جميع أهالي القرية وأغلقت أبواب رزق كثيرة، مشيرًا إلى أنه كان يهتم أيضًا بتعليم الأطفال الكتابة والقراءة وحفّظ العديد من الأطفال القرآن الكريم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل سوق عمر مكرم بمركز بدر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه "حلمي. ا" ، والمتهم "تامر. ع" بسبب خلاف على 5 جنيهات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والقبض على المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

منزل الجاني

أسرة المجني عليه

مسرح الجريمة