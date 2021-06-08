تعطل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وعدد من الصحف

قالت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم/ الثلاثاء/ إن انقطاعًا كبيرًا في شبكة الإنترنت أثر على مواقع الويب لشركة أمازون والحكومة البريطانية وصحيفة (الجارديان) من ضمن صحف بريطانية أخرى.



وقالت الصحيفة إن الانقطاع "هائل" وأثر كذلك على موقع (ريدت) وصحف أمريكية من ضمنها (نيويورك تايمز) مُشيرة إلى أن المشكلة جعلت وصول العديد من المستخدمين إلى المواقع غير ممكن لأكثر من ساعة صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت الصحيفة إن سبب الانقطاع يرجع إلى فشل في شبكة توصيل المحتوى (CDN) التي تديرها شركة (فاستلي). وبدأ الانقطاع في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، وتلقى زوار مجموعة كبيرة من المواقع رسائل خطأ بما في ذلك، " خطأ 503 " و "الخدمة غير متوفرة" و"فشل في الاتصال".

