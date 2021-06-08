برلماني: الرئيس السيسي أعاد الوطن لمسار الإصلاح والبناء خلال 7 سنوات

قال النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق خلال فترة حكمه 7 سنوات، العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية، مضيفا أنه منذ تسلمه السلطة عمل على إعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء وتميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، إن المشروعات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية بلغت 14762 مشروعا جرى الانتهاء منها بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار، بالإضافة إلي أن قطاع الاستثمار جرى فيه 39 مشروع بتكلفة 4 مليارات و828 مليون جنيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن قطاع التجارة والصناعة تم تنفيذ 89 مشروع باستثمارات 47 مليارا و182 مليون جنيه، فضلا عن قطاع الزراعة الذي تم تنفيذ ما يقرب من 224 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه ، بجانب تنفيذ 960 مشروع في قطاع الصحة بإجمالي استثمارات 81 مليار و290 مليون جنيه، فضلا عن قطاع الطرق والكباري والذي تم تنفيذ 377 بإجمالي استثمارات 95.5 مليار جنيه.

وذكر النائب، أن قطاع البترول تم تنفيذ 115 مشروع بتكلفة 15 مليارا و261 مليون جنيه، بجانب أن قطاع السياحة تم تنفيذ ما يقرب من 101 مشروع بإجمالي 410 ملايين، وقطاع العشوائيات والإسكان تم بناء 627 ألف وحدة بقيمة 107 مليارات جنيه، بينما قطاع التعليم تم تنفيذ 5026 مشروع بإجمالي استثمارات 31 مليار و289 مليون جنيه والتعليم العالي تم تنفيذ 1484 مشروعا بإجمالي استثمارات 17 مليارا و157 مليون جنيه.

وحول الصعيد الخارجي، حيث حقق العديد من الإنجازات من إعادة العلاقات مع عدد كبير من الدول، وحل جميع المشكلات والملفات الشائكة عن طريق السياسية الخارجية.