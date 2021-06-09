فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

تغلب الكثير من النجوم والنجمات على أحزانهم وصعدوا على خشبة المسرح لاستكمال عملهم وتقديم واجبهم تجاه جمهورهم الذين حرصوا على احترامهم والالتزام بتعاقداتهم بالرغم من الظروف القاسية التي قد يتعرضون لها .

نجوم تحملوا ألم الفراق

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلها الأخير بقصر عابدين وذلك بعد وفاة والدة زوجها بساعات وذلك لصعوبة إلغاء التزامها مع الجهة المسئولة عن إقامة الحفل .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم من خلال الفيديوجراف التالي: