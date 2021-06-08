رسميا.. سكودا العالمية تعلن إطلاق إينياك Sportline iV 2021 الكهربائية

أعلنت شركة سكودا التشيكية الألمانية لصناعة السيارات رسميًا، الكشف عن سيارتها الكهربائية إينياك سبورت لاين 80x iV الجديدة، لتبدأ دخول الشركة عالم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل.

وأوضحت شركة سكودا أن السيارة الجديدة ذات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل إينياك سبورت لاين 80x iV ، تأتى بنسختين إحداهما ذات محرك كهربائي مزدوج وآخر محرك كهربائي بالكامل.

وتأتي سكودا إينياك سبورت لاين 80x iV الجديدة بمحرك كهربائي مزدوج بناتج مشترك يبلغ حوالي 261 حصانا و425 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتضم السيارة سكودا إينياك سبورت لاين 80x iV ، في الجزء الخلفي محركا مغناطيسيا متزامنا ينتج 201 حصان و310 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما يوجد في المقدمة محرك غير متزامن يصل إلى 107 حصان و162 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يمنح إينياك 80x نظام الدفع الرباعي المميز.

وتضاف إلى ذلك حزمة بطاريات تبلغ 82 كيلووات في الساعة، تمكن السيارة من قطع مدي قيادة يزيد عن 500 كم.

لم تكشف سكودا عن أي أرقام أداء حتى الآن، باستثناء السرعة القصوى التي تقتصر على 160 كم في الساعة.

أما السيارة سكودا إينياك سبورت لاين 80x iV الكهربائية بالكامل تستمد قوتها من محركين خلفيين، أولهما ينتج 177 حصانا، ببطارية 62 كيلووات في الساعة.

ويأتي المحرك الثاني من سكودا إينياك سبورت لاين 80x iV ، بمحرك خلفي ينتج 201 حصان مع بطارية 82 كيلووات في الساعة.

كذلك تتميز فئة سبورت لاين بهيكل منخفض بمقدار 15 ملم في المقدمة و 10 ملم في الخلف، إضافة إلي بعض التطعيمات السوداء اللامعة اللون بالشبكة الأمامية، وفتحات تهوية المصد الأمامي، والمرايا الجانبية، وإطارات النوافذ، وقضبان السقف، ويحصل المصد الخلفي الرياضي على ناشر أسود لامع أيضًا.

أما عن الشكل الخارجي للسيارة سكودا إينياك سبورت لاين 80x iV ، فتأتى بمصابيح أمامية كاملة LED ماتركس ، و عجلات قياسية مقاس 20 بوصة واختيارية بمقاس 21 بوصة بلونين من الفضي والأسود لتكتمل الإشارات البصرية لـ سبورت لاين إينياك.

أما عن المقصورة الداخلية، فتأتى بعجلة قيادة رياضية ثلاثية الأضلاع، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 13 بوصة، ومقاعد رياضية سوداء مع مساند رأس مدمجة، ولوحة قيادة من الجلد الأسود، والكثير من التطعيمات الكربونية بالمقصورة الداخلية.