الموافقة على المادة 17 من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

وافقت لجنة الإسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد حمودة، على المادة 17 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والخاصة بلجان التظلمات والتأديب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والعدل.

وتنص المادة كما ورد وافقت عليها اللجنة كالتالي :

يشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للتظلم برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل يرشحه الاتحاد وتوافق عليه جهة عمله ، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد ، وتختص هذه اللجنة بما يأتي :

١- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد وإعادة القيد ومن قرارات التصنيف وترتيب .

٢- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة الأعمالها .